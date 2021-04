Corona: Debatte um mobile Luftreiniger an Schulen

Forderungen nach sicherem Schulbetrieb

Vor allem letztere werden immer wieder für die Verwendung in Schulen gefordert - zuletzt etwa erneut von FPÖ-Chef Norbert Hofer und einer von Eltern initiierten und manchen Lehrervertretern unterstützten Initiative für einen sicheren Schulbetrieb. So zeigte beispielsweise eine Studie in Montreal, dass jene Schulen, die auf Luftreinigungssysteme (sowohl mobile als auch fix verbaute) setzten, deutlich weniger Corona-Infektionen zu verzeichnen hatten. In Schulen ohne Luftreinigung wurden drei bis vier Mal so viele Infektionen registriert.