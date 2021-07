Fünf Männer reisten im Lkw-Anhänger über Grenze

Ein 50-jähriger türkischer Lkw-Fahrer kontaktierte am 10. Juli 2021 gegen 21:50 Uhr via Notruf die LLZ und erklärte, dass er sein Sattelkraftfahrzeug auf dem öffentlichen Zollamtsparkplatz in Suben abgestellt habe. Kurze Zeit später habe er Klopfzeichen im Bereich der Ladefläche des Sattelanhängers wahrgenommen. Eine Streife der Rieder Autobahnpolizei veranlasste anschließend die Öffnung der verplombten Tür des Sattelanhängers. Im Anhänger befanden sich fünf Männer aus Pakistan bzw. Afghanistan. Sie wurden zur PI Fremdenpolizei gebracht.