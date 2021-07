Villacher baute betrunken Unfall und ging heim

Die Polizei Arnoldstein hatte das verlassene Unfallauto gegen 8.30 Uhr auf einer Gemeindestraße in Arnoldstein aufgefunden. Eine Kennzeichenabfrage ergab, dass der Fahrzeugbesitzer unweit des Unfallortes im Stadtgemeindegebiet von Villach wohnhaft sei. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Lenker verletzt worden ist, hielt eine Streife der Polizeiinspektion Auen an seiner Wohnadresse Nachschau. Die Türe stand offen, beim Betreten des Hauses konnte sofort starker Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Der 32-Jährige offensichtlich stark alkoholisierte Hausbewohner war unverletzt. Einen Alkotest verweigerte er. In der Wohnung konnten über 530 Gramm Cannabis und diverse Suchtgiftutensilien sichergestellt werden. Die Einvernahme war aufgrund der starken Alkoholisierung nicht möglich. Diese erfolgt in der kommenden Woche. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 32-Jährige angezeigt.