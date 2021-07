Radarboxen für Linzer Raserstrecken vereinbart

„Bis Ende September ist geplant, in der Humboldt- und Dinghoferstraße Radarboxen aufzustellen. Wir haben uns heute auf ein Sonderbudget dafür geeinigt“, versicherte Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) am Freitag. Auch Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) war zuversichtlich, dass die Anrainer, der fortwährend von Verkehrsrowdys geplagten Straßenzüge, nun zeitnah spürbar entlastet werden können: „Der nächste Schritt ist, die idealen Standorte auszuwählen, an denen die Geschwindigkeitsüberwachung am wirksamsten zum Einsatz kommt.“