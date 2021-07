Viel fürs Leben gelernt: Schüler ziehen Bilanz

„Dann will ich mit dem Lehrer live reden“

Und dennoch: Das gemeinsame Lernen in den Klassen schätzen alle nach diesem Jahr noch mehr. „Wenn ich was nicht versteh, dann will ich mit dem Lehrer live reden“, spricht Leon einen zentralen Punkt an. Das kann kein Computer leisten. Sophie erinnert an die große Entbehrung, die alle Kinder und Jugendliche über Monate schmerzlich gespürt haben: „Ich will meine Freundinnen und Freunde in der Schule treffen.“ Das kann das intelligenteste soziale Medium nicht ersetzen.