Crash auf Brennerautobahn forderte drei Verletzte

Kurz nach 7 Uhr lenkte eine Einheimische (30) ihren Pkw auf der Brennerautobahn von Süden kommend in Richtung Norden und wechselte bei der Abfahrt Innsbruck-Süd auf die Abzweigung „A13-Westast“. Links hinter ihr befand sich eine 21-Jährige, die mit ihrem Auto ebenfalls in dieselbe Richtung fuhr. Zur selben Zeit war ein 30-jähriger Türke ohne Lenkerberechtigung mit einem Klein-Transporter zunächst auf der Brennerautobahn in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Plötzlich wechselte er von der Brennerautobahn in Richtung „A13-Westast“ und prallte dort zunächst gegen einen Fahrbahnteiler.