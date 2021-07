Corona kostete weltweit 114 Mio. Arbeitsplätze

Nicht nur in Österreich, auch global gesehen hat die Corona-Krise enorme Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen. Gemäß einer Analyse der OECD, sind alleine im Jahr 2020 rund 114 Millionen Arbeitsplätze dadurch verloren gegangen - 22 davon in den OECD-Ländern. Trotz der partiellen Erholung seien im OECD-Raum noch über acht Millionen Menschen mehr arbeitslos als vor der Krise, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch in Paris mit.