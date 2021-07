Ländle-Trainingslager soll Olympia-Gold bringen

Wer Ende Juni, Anfang Juli einen Ausflug auf die Bielerhöhe an der Grenze zwischen Tirol und Vorarlberg machte, bekam nicht nur die wunderschöne Berglandschaft der Silvretta zu sehen, sondern auch jede Menge potenzielle Olympiasieger bei den Spielen in Tokio. Verantwortlich dafür: Die Ruderer des „Team GB“, die wie bereits 2012 und 2016 ein Höhentrainingslager in Österreich absolvierten.