Von Osttirol aus in die weite Welt der Kunst

Mangels Perspektiven, wie Lorenz selber sagt, habe es ihn nach dem Studium nach München verschlagen. Zwar wollten seine Eltern, dass er in Tristach bleibt, er hatte jedoch andere Pläne. Und diese Pläne setzte er in die Tat um: „Anfang der 80er-Jahre war ich sehr erfolgreich und mit dem Wiener Festwochenpreis für Bronzeplastik ausgezeichnet worden.“ Bekannt ist Lorenz aber nicht nur in Deutschland. Auch in Osttirol sind seine Kunstwerke zu sehen: Etwa der Schmetterlingsbrunnen am Linken Iselweg aus dem Jahr 1992, der Brunnen beim Golfresort in Lavant oder der Tabernakel in der Krankenhauskapelle in Lienz. Die Werke zeigen den Werdegang des Künstlers: „Ein Bildhauer und Maler verändert sich immer wieder, das ist das spannende. Somit gibt es auch einige markante Merkmale bei meinen Werken.“