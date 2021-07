Neuer VSV-Trainer für Ländle-Adlerin Eva Pinkelnig

Dort arbeitet er auch immer wieder mit Ländle-Paradespringerin Eva Pinkelnig. „Sie ist gut in die Saison gestartet, ist sowohl körperlich wie auch sprungtechnisch schon sehr gut drauf“, sagt Kraxner. „Letzte Woche war sie bei einem ÖSV-Trainingskurs in Villach, Kranj und Planica.“ Diese Woche ist Regeneration angesagt, ehe die 33-Jährige am 17. Juli beim ersten Sommer Grand Prix in Wisla (Pol) ihren ersten Wettkampf in der Olympiasaison bestreitet.