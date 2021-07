Laster fing während der Fahrt Feuer

Der italienische Lenker war mit dem Laster auf der Südautobahn in Richtung Italien unterwegs, als er den Rauch und den beißenden Geruch in der Fahrerkabine bemerkte. Gemeinsam mit seinem Beifahrer versuchte der 43-Jährige den Brand mit dem Feuerlöscher zu löschen. Beamte der Autobahnpolizei hatten den rauchenden Lkw, der in der Nähe der Abfahrt St. Andrä am Pannenstreifen abgestellt war, ebenfalls bemerkt und dämmten bis zum Eintreffen der Feuerwehr St. Andrä den Brand mit einem Pulverfeuerlöscher weiter ein. Während der Löscharbeiten war der erste Fahrstreifen der Autobahn gesperrt.