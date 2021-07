Ostdeutsche strecken Fühler nach Salzburg aus

Auch wenn die Thüringer zunächst nur grenznahe Betriebe in Oberösterreich besuchten, wie etwa Ever Pharma in Unterach am Attersee oder auch das Hotel Dachsteinkönig in Gosau - beide Unternehmen haben auch in Thüringen ihre Ableger. Man habe die Region „etwas weiter gedacht“, sagt Tiefensee.