Gasflasche entzündete sich auf Firmengelände

Ein technischer Defekt des Druckreglers an der Gasflasche dürfte zu der Entzündung geführt haben. Aufgrund der Explosionsgefahr musste das Firmengelände evakuiert werden. Nach der Ersterkundung durch den Einsatzleiter der, der eine Flamme am Ventil entdeckte, wurde die Temperatur der Gasflasche mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Danach konnte das Ventil zugedreht und die Flasche unter ständiger Temperaturkontrolle aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. In einem Wasserbecken außerhalb des Gefahrenbereichs wird die Acetylengasflasche nun langsam heruntergekühlt. Während des Einsatzes war auch eine Gemeindestraße für etwa 20 Minuten gesperrt. Größerer Schaden konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren verhindert werden.