Alkoholverbot in zwei Linzer Parks sind in Kraft

„Maßnahmen sind nötig“

Die meisten Betroffenen waren natürlich nicht erfreut aber kooperierten. Nur einer wollte die neue Regelung so gar nicht akzeptieren, am Ende musste die Exekutive eingeschalten werden. „Genau solche Situation zeigen, dass die Maßnahme nötig ist, damit die beiden Parks wieder zu Naherholungsoasen werden können“, so FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml.