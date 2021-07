Arbeiter (25) trennte sich an Maschine Finger ab

Gegen 10.15 Uhr am Dienstagvormittag dürfte es wohl ein kurzer Moment der Unachtsamkeit gewesen sein, der den 25-jährigen Angestellten der Firma letztlich einen Teil seines Fingers kostete und den Rest des Fingers quetschte. Er klemmte sich den Körperteil in der Falzmaschine ein, wurde von seinen Kollegen gerettet. Nach der Erstversorgung durch die Sanitäter wurde der Verunfallte mit der Rettung ins Krankenhaus in Spittal gebracht.