Zwei Motorradunfälle in Kärnten: Drei Verletzte

In einer Kurve in Seeboden geriet Montag ein Motorradlenker (30) aus der Slowakei ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das Auto einer Lienzerin (47). Der Lenker wurde schwer verletzt, die Autofahrerin leicht. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Ebenfalls ein Motorradfahrer wurde in Glödnitz verletzt.