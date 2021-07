Medaillencheck: So stark sind Kärntens Tokio-Asse

KAUM CHANCEN:

…Christian Schumach. Der St. Veiter Dressurreiter (39) gönnte Top-Pferd „Te Quiero“ eine Pause, morgen geht es nach Aachen in die Quarantäne: „Im Team ist das Finale der Top-8 drin, im Einzel will ich die Top-18.“

Katrin Khoddam-Hazrati. Die 34-jährige Vielseitigkeits-Reiterin aus Velden will auf Stute „Cosma“ mithalten: „Das vordere Drittel ist unser Ziel – viel hängt natürlich vom Pferd ab.“

Heiko Gigler. Der Schwimmer hatte das Limit um vier Hundertstel verpasst, darf dank Weltverbands-Entscheid doch mit. „Ich will über 50 m Kraul erstmals unter 22 Sekunden bleiben“, so der 25-Jährige aus Malta.