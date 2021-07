Nach Sennerei-Brand: „Käse wird es weiter geben“

Mit der Käseproduktion will der Hüttenwirt, dessen Sennerei in der Nacht auf Samstag auf der Millstätter Alm niedergebrannt ist, weitermachen: „Wir geben nicht auf! Wir haben so viel Liebe in die Arbeit gesteckt. Produziert wird vorübergehend bei uns in der Milchkammer am Hof im Tal, die Kühe werden auf der Alm gemolken. Der Melkstand konnte zum Glück gerettet werden“, sagt der Bauer. Wenn die Versicherungsangelegenheiten geklärt sind, will der Oberkärntner neue Pläne für den Betrieb auf der Alm schmieden.