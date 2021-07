Millstätter Alpe: Sennerei komplett ausgebrannt

Aus bisher unbekannter Ursache brach am Samstag (3 Juli) gegen 1.45 Uhr auf der Millstätter Alpe, Gemeinde Millstatt am See, im Obergeschoss des Nebengebäudes (Sennerei) der bei Einheimischen und Touristen beliebten Alexanderhütte ein Brand aus. Dieser wurde von einem nächtigenden Urlauber bemerkt, welcher durch entstandenes Knistern und Rauchentwicklung aufwachte. Er alarmierte sofort die Feuerwehr.