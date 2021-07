Webganoven entlockten Mann (62) tausende Euro

Geforderte Provisionen nur teilweise überwiesen

Als der Mann Ende Juni von der Finanzabteilung eines deutschen Investmentsinstituts kontaktiert und ihm eine Auszahlung seines Kapitals in der Höhe eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages in Aussicht gestellt wurde, wurde von ihm gefordert, die Provisionen an die Brokerin und an die vermeintliche Investmentfirma in der Höhe von jeweils zehn Prozent zu bezahlen. „Weil er dieser Forderung nur teilweise nachkam und die geforderten Provisionen nicht vollständig beglich, wurde er auf der vermeintlichen Trading Plattform gesperrt.“