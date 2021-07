800 Supermärkte nach Cyberangriff geschlossen

Nach einem Cyberangriff hat eine der größten Supermarktketten in Schweden eigenen Angaben zufolge rund 800 Filialen vorübergehend geschlossen. „Einer unserer Subunternehmer war Ziel eines digitalen Angriffs, und deshalb funktionieren unsere Kassen nicht mehr“, erklärte Coop Schweden am Samstag. Der Konzern hoffe, das Problem schnell in den Griff zu bekommen und die Filialen wieder öffnen zu können.