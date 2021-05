US-Pipelinebetreiber zahlte 4,4 Mio. $ Lösegeld

Betrieb der Pipeline war zeitweise eingestellt

Colonial war Ziel eines Hacker-Angriffs geworden und hatte den Betrieb der Pipeline, durch die etwa 45 Prozent aller an der amerikanischen Ostküste verbrauchten Kraftstoffe laufen, deshalb zeitweise komplett eingestellt. In Teilen der USA kam es darum in der vergangenen Woche zu Benzinengpässen und mitunter, wegen Panikkäufen auch zu Turbulenzen an Tankstellen. Inzwischen läuft die Pipeline laut Colonial aber wieder.