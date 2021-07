Gutes Zeugnis für alle nach schwierigem Schuljahr

Mit einer eiskalten Überraschung bedankte sich Thomas Hoffmann, Vizebürgermeister in Schattendorf, bei den Jüngsten fürs Durchhalten in diesem fordernden und anstrengenden Schuljahr. Am Zeugnistag gab es für die Mädchen und Buben Gratiseis als Draufgabe zum Zeugnis.

(Bild: Judt Reinhard)