Tirol: 16-jähriger Feuerwehrmann legte vier Brände

Polizei landete Volltreffer

Die Polizei landete schließlich einen Volltreffer. Denn der 16-Jährige ist auch noch verdächtig, drei weitere Brandstiftungen in Haiming verübt zu haben. So hatte er am 22. Juni Holz auf einem Recyclinglager in Ötztal-Bahnhof anzuzünden versucht. Juen: „Zum Glück entdeckten Passanten den Brand, den die Feuerwehr rasch löschen konnte. Hier wäre sonst wohl ein Großfeuer entstanden.“ Und in der Nacht vor dem letzten Brand wollte der 16-Jährige im selben Ort Gras auf einer Wiese anzünden.