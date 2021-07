Tiroler Polizei entlarvt 16-jährigen Feuerteufel

Dienstagabend, kurz vor 21.30 Uhr: Auf dem Veranstaltungsgelände der Musikkapelle Haiming brach bei einem Holzgebäude ein Feuer aus. Binnen kürzester Zeit stand die Hütte in Vollbrand. An die 60 Florianijünger kämpften gegen die Flammen an. Im Zuge der folgenden Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht auf Brandstiftung!