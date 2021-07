Korruptionsermittlungen rund um toten Stadtchef

Bandic stand selbst zweimal vor Gericht

Bandic, der vor seinem plötzlichen Tod durch einen Herzinfarkt die Hauptstadt in den letzten 21 Jahren fast ununterbrochen regierte, hat zahlreiche Skandale und Anzeigen wegen Amtsmissbrauchs, Günstlingswirtschaft und Veruntreuung unbeschadet überstanden. Zweimal musste er in Untersuchungshaft. In nur zwei Affären kam es zu Gerichtsprozessen: in einem wurde er 2018 in erster Instanz freigesprochen, der zweite Prozess war vor seinem Tod noch nicht beendet.