Bürgermeister von Zagreb überraschend verstorben

Der Bürgermeister von Zagreb, Milan Bandic, ist im Alter von 65 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben. Bandic war am Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht worden, wo die Ärzte vergeblich um sein Leben kämpften. Der Bürgermeister hatte Berichten zufolge seit Längerem ernsthafte gesundheitliche Probleme und musste in den letzten Jahren mehrmals ins Spital, zuletzt im vergangenen Sommer.