USA setzen Hinrichtungen auf Bundesebene aus

Biden will Abschaffung

In den USA wird die Todesstrafe in vielen Bundesstaaten vollstreckt. Auf Bundesebene wiederum wurde die Todesstrafe zwischen 2003 bis Juli 2020 zwar verhängt, aber nicht mehr vollstreckt. Präsident Joe Biden lehnt die Todesstrafe ab. Er hat bereits angekündigt, gemeinsam mit dem Kongress daran zu arbeiten, dass sie auf Bundesebene abgeschafft wird.