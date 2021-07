Er ist der Mann, dem die Piloten vertrauen

Bei einem Formel-1-Rennen kann natürlich auch das Unvorhergesehene passieren - siehe Mercedes-Star Valtteri Bottas, der sich im freien Training vor dem GP der Steiermark letzte Woche urplötzlich in der Boxengasse gedreht hatte. „Da hat man mit einem Schlag gesehen, wie wichtig unsere Briefings sind“, so Meklau, „und dass sich auch jeder daran hält. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn da eine Person auf dem falschen Platz steht.“