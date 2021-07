Ein Kilo Brot und eine Impfung im Einkaufszentrum

In Neumarkt im Mühlkreis ist alles auf Schiene. Dort wird kommende Woche beim Wirt geimpft, ohne Anmeldung. An ähnlichen niederschwelligen Angeboten arbeitet man auch beim Land Oberösterreich. Ein Motto soll „Shoppen und Impfen“ sein, teilte Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander von der ÖVP mit – also Kooperationen mit Einkaufszentren. Ein erster „Krone“-Rundruf ergab, dass diese noch nicht kontaktiert wurden, Bereitschaft besteht aber. „Wir haben genug Kapazitäten, auch den Platz dafür“, bestätigt PlusCity und LentiaCity Eigentümer Ernst Kirchmayr. Schon jetzt hat die PlusCity eine eigene Teststraße, dort werden pro Tag 2.500 Schnelltests gemacht. „Warum nicht? Wir wären dabei“, erklärte auch Johann Koini, Manager im Haid-Center. Am Freitag will das Land genauer Pläne präsentieren.