Softbank zieht Stecker bei Serviceroboter „Pepper“

Seinen Marktstart feierte der 1,20 Meter große Roboter 2014 in Japan, wo er zunächst in Supermärkten zum Einsatz kam, um Kaffeemaschinen und dazugehörige Kaffeekapseln anzupreisen. In den Jahren darauf war Pepper nebst Supermärkten vor allem auf Flughäfen oder auch Kreuzfahrtschiffen zu finden, um Reisende zu begrüßen und ihnen Hilfe bei der Orientierung zu bieten.