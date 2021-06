„Aus der Krise viel gelernt“

Digitalisierung ausgebaut

Schwerpunkte wurden in den Bereichen Digitalisierung und Wirtschaft, Gesundheit und Bewegung, Naturschutz und Nachhaltigkeit gesetzt. Für das Schuljahr 2021/22 kündigt Winkler noch mehr zukunftsweisende Vorhaben an. „Die Digitalisierung wird weiter vorangetrieben“, betont sie. Mit der Höheren Lehranstalt für soziale Berufe in Pinkafeld, einem Kolleg an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (Bafep) sowie einem Aufbaulehrgang mit Matura-Abschluss an der Wirtschafts- und Tourismusschule Pannoneum Neusiedl am See starten neue Schulformen. Das Angebot zur Zusatzausbildung für Lehrer der Primarstufe punkto Bewegung und Sport soll ab Herbst auch auf Mittelschulen und die AHS-Unterstufe ausgeweitet werden. Ziel ist, in jedem Bezirk eine Sportmittelschule zu etablieren.