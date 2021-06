Flächenfraß in Oberösterreich nahm 2020 zu

Oberösterreich weist nun 300 Quadratmeter versiegelten Boden pro Einwohner auf; im österreichischen Durchschnitt sind es 268 Quadratmeter. „Dass wir im Coronajahr 2020 eine Steigerung des Flächenfraßes zu verzeichnen haben, ist mehr als alarmierend. In unzähligen Fällen haben sich besorgte BürgerInnen bei mir gemeldet, um auf wahnwitzige Widmungen in ihren Gemeinden hinzuweisen. Es wird sich an dieser Entwicklung auch nichts ändern, so lange die Expertisen der Fachabteilung für Raumplanung ignoriert werden können und damit Widmungen trotz Versagungsgründen genehmigt werden“, ärgert sich Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne), der sich wünscht, dass vermehrt bereits vorhandene Baulandreserven aktiviert werden.