Unbekannte drangen in der Nacht in Freibad ein

Bisher unbekannte Täter überkletterten in Ried beim Freibad ein Gartentor, um in den hinteren Gastgartenbereich des Badebuffets zu gelangen. Dort zwängten die Täter Glasschiebeelemente auf, um in den Innenbereich des Badebuffets zu gelangen. Da keine Bargeldbestände vorgefunden werden konnten, durchsuchten die Täter das Buffet und entwendeten daraus eine bislang unbekannte Menge an Energydrinks und Süßigkeiten.