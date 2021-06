Rausch- und Risikoparcours in den Kärntner Bädern

Warum ist Alkohol gefählrich?

„Anders als H2O birgt Alkoholkonsum in Verbindung mit einem Badeerlebnis große Gefahren: Schon geringe Mengen von Alkohol erhöhen vor allem an heißen Sommertagen die Risikobereitschaft und schränken die Reaktionsfähigkeit ein. Auf dieses Gefahrenpotenzial wollen wir aufmerksam machen“, so Prettner. Mit der Sommeraktion an den Kärntner Seen sollen die Menschen genau am richtigen Fleck erreicht werden. Die Aktion richtet sich in diesem Jahr speziell an Jugendliche und junge Erwachsene.