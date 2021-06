VCÖ-Analyse: Tirol ist bei Öffis top aufgestellt

Erstellt wurde das Zeugnis bzw. die Analyse auf Basis der Daten von Austria Tech und der Österreichischen Raumordnungskonferenz. Dabei zeigte sich, dass 36 Prozent der Gemeinden und Städte im „Heiligen Land“ gut mit den Öffis erreichbar sind. Ein „sehr Gut“ gab es für 22 Prozent. In Summe sind also 58 Prozent der 279 Tiroler Gemeinden in Sachen Erreichbarkeit ohne Auto oder Motorrad gut gerüstet.