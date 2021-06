Burschen brachen in Schule ein und stahlen Stifte

Einbruchsalarm in der Neuen Mittelschule Langenlois: Zunächst Unbekannte stiegen in den Nachtstunden über ein WC-Fenster in das Schulgebäude. Das Diebesgut ließ aber auf keine Profi-Bande schließen – ganz im Gegenteil. Die Polizei kam den Tätern rasch auf die Schliche: Die Burschen sind erst 13 und 15 Jahre alt.