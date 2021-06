Vernetzte Kameras brüllen verdutzte Ladendiebe an

In einem dieser Clips - siehe oben - ist tatsächlich ein bewaffneter Räuber in einem Geschäft zu sehen, der einen Mitarbeiter zur Herausgabe des Geldes zwingen will. Als ihm die Stimme aus der Kamera mitteilt, dass er gefilmt wird und die Polizei bereits alarmiert wurde, ergreift er die Flucht. In weniger spektakulären Videos beobachten die Mitarbeiter im Callcenter etwa, wie ein Kunde in einem Geschäft ein Getränk aus dem Regal nimmt, es leer trinkt und dann nicht zahlt. An der Kasse meldet sich dann die Kamera zu Wort.