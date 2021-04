KI-Kamera überwacht Mitarbeiter im Homeoffice

System meldet Verstöße in Echtzeit an Vorgesetzte

Wird ein „Verstoß“ erkannt, fertigt die Webcam ein Standbild, um diesen zu dokumentieren, und informiert in Echtzeit den Vorgesetzten, „um weitere Maßnahmen zu ergreifen“, wie es in internen Dokumenten heißt. Die Aufnahme selbst soll laut Bericht bis zu 20 Tage lang gespeichert werden. Wenn Mitarbeiter ihre Schreibtische verlassen müssten, um beispielsweise etwas zu trinken, müssten sie in einer App auf „Pausenmodus“ klicken und die Unterbrechung begründen, zum Beispiel mit „Wasser holen“, um nicht wegen eines Verstoßes gemeldet zu werden.