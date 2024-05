Nationalisten gewinnen Wahlen in Nordmazedonien

Gleichzeitig wurde am Mittwoch das Parlament gewählt. Hier war die Beteiligung mit 53,36 Prozent eine Spur höher. In Führung lag am späten Abend die Partei der oppositionellen Kandidatin VMRO-DPMNE mit 42,5 Prozent (Auszählungsstand von 78,2 Prozent). Damit wird die Oppositionspartei stärkste Kraft in der neuen 120-sitzigen Volksvertretung. Die sozialdemokratische Regierungspartei SDSM bekam nur 14,5 Prozent und stürzte damit dramatisch ab.