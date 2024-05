Rentner (73) löst verheerenden Frontalcrash aus

Der Pensionist aus Enns war am Mittwoch um 12 Uhr mit seinem Mercedes von Asten in Richtung Steyr unterwegs. Auf Höhe Kronstorf kam ihm ein slowakischer Lkw mit Aufleger entgegen, der von einem Ukrainer (57) gelenkt wurde. Direkt hinter diesem fuhr ein Kastenwagen, in dem ein 53-Jähriger aus Maria Neustift und dessen Beifahrer (18) saßen.