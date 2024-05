Austro-Wettfahrtsiege bei EM/WM in Südfrankreich

„Wir wollen in der Goldflotte Vollgas geben!“

Lara Vadlau/Lukas Mähr brachte vor Cannes ein Tagessieg in der 470er-EM als Sechste in die Goldflotte. Das Duo ist nun für einen weiteren Angriff bereit. „Wir wollen in der Goldflotte Vollgas geben, weitermachen wie bisher“, meinte Steuerfrau Vadlau.