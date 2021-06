Belgrad voller Kameras mit KI-Gesichtserkennung

1000 Kameras in Belgrad angebracht

Lediglich hatte der Polizeidirektor Vladimir Rebic 2019 mitgeteilt, dass in Belgrad an 800 Stellen in der Stadt bis Ende 2020 etwa 1000 Kameras des chinesischen Produzenten angebracht werden sollten. Ähnliche Pläne soll es auch für einige andere Städte Serbiens geben. Einen möglichen Missbrauch der Aufnahmen hatte Rebic im Voraus ausgeschlossen.