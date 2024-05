Greta Thunberg wegen Klimaprotesten verurteilt

Thunberg bestritt den Vorwurf des zivilen Ungehorsams in beiden Fällen am Mittwoch vor Gericht. „Weil es einen Klimanotstand gab und gibt“, begründete die Schwedin, warum sie den Anordnungen der Polizei nicht folgte. „Und in einer Notsituation haben wir alle die Pflicht, zu handeln.“