Hacker verkaufen Einblicke von Überwachungskameras

Wie die „South China Morning Post“ unter Berufung auf eine Investigativreportage des lokalen TV-Senders Henan berichtet, stammen die Aufnahmen zum Teil von Überwachungskameras, die aus Sicherheitsgründen in Häusern installiert wurden, zum Teil aber auch von heimlich in Hotels, Umkleidekabinen oder etwa Schönheitssalons versteckten Geräten. Neben den einzeln abrufbaren Videos stehen demnach auch Live-Streams zur Verfügung. Die Zugangsdaten zu Kameras in zehn privaten Haushalten gibt es bereits ab umgerechnet elf Dollar, für zehn zusätzliche Streams in Hotelzimmer würden 23 Dollar fällig, die doppelte Anzahl an Privat- und Hotel-Streams koste 39 Dollar, hieß es.