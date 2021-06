Ex-Wirt und Feuerwehrmann starb nach Kollision

Der ehemalige Wirt war gegen 19.15 Uhr gerade am Heimweg von seiner Tochter, der er das Gasthaus übergeben hatte, und wollte die Rohrbacher Bundesstraße beim sogenannten Scheiblberg queren. Dabei dürfte der 66-Jährige, der noch immer im Gasthaus aktiv war, den von Rohrbach kommenden Wagen eines Peilsteiners überstehen haben. Der 34-Jährige konnte nicht mehr stoppen und rammte das Motorrad seitlich. Karl Z. wurde in die Wiese geschleudert und obwohl der Notarzt nach wenigen Minuten zur Stelle war, konnte dieser nichts mehr für den 66-Jährigen tun. Der schwer verletzte Rohrbacher starb noch an der Unfallstelle.