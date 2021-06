Strampeln für ein besseres Image der EU

Brüssel sucht die Bürgernähe, zwei Jahre lang horcht die EU ins Volk hinein: In Österreich erledigen dies Martin Selmayr, Vertreter der EU-Kommission in Österreich, und Paul Schmidt, Generalsekretär der Gesellschaft für Europapolitik. Im Elektrobus, mit der Bahn und per Fahrrad reisend wollen sie mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Die EU-Skepsis ist in Tirol hoch, wie aus einer beim Besuch in der „Tiroler Krone“ präsentierten Studie hervorgeht.