Leonie Salzgeber: „Ich will Profi werden“

Bis Ende Juli trainiert die Montafonerin mit den Rothosen-Damen. Der Fußball in den USA ist völlig anders als in Europa: „Hier wird technischer Fußball gespielt, in den USA musst du laufen, laufen, laufen - bis du umfällst.“ Aber das hat Salzgeber angenommen und verfolgt ein klares Ziel: Profi zu werden. Dafür hält sie sich zwei Wege offen: Als Fußballerin oder im Sportmanagement, das sie derzeit in den USA studiert.