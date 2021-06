Diese Funktionen werden bei Windows 11 gestrichen

Taskleiste nur mehr unten nutzbar

Wer seine Windows-Taskleiste gerne links, rechts oder oben am Bildschirm platziert, hat ein Problem: In Windows 11 - zumindest in der durchgesickerten Version - ist sie unveränderlich an den unteren Bildschirmrand gebunden, eine alternative Platzierung ist nicht vorgesehen. Immerhin: Das neue zentrierte Layout kann man ändern und den Startknopf wieder links platzieren.