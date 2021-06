Das sind die ersten Bilder von Windows 11

Startmenü wandert in die Bildschirmmitte

Diese Screenshots verraten Details, die Microsoft erst bei seiner großen Windows-Show am 24. Juni enthüllen wollte. So ist auf den Bildern etwa eine neue Taskleiste mit standardmäßig zentrierten Symbolen zu sehen: Selbst das Startmenü ist in die Mitte gewandert, außerdem sind zahlreiche neue Icons zu sehen. Auf der rechten Seite gibt es weiterhin eine Uhr und die wichtigsten Systemeinstellungen.